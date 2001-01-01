Футбол

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистичноSport.ru 16:59

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио. "Синие" надеются, что им удастся уговорить итальянца отказаться от переезда в Турин. Последние новости футбола на нашем портале.
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СМИ: У Сарри возникли сложности с уходом из «Челси»

Sportbox.RU16:43

СМИ: У Сарри возникли сложности с уходом из «Челси»

Матч ТВ16:43

Помогите «Челси» найти тренера

Soccer.ru08:00

Президент «Эмполи» утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из «Челси»

Спорт-Экспресс16:03

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Sport.ru16:59

Директор «Ювентуса» прибыл на переговоры с «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Сарри

Бомбардир.ру17:10

Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня

Чемпионат15:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика

Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша

В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Музыка

Сергей Лазарев представил русскую версию песни Scream

Обновлено в 15:07
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
Футбол

Артета: «Гвардиола гениален и трудолюбив»

Обновлено в 17:24
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено в 15:12
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика

Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Политика

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Обновлено вчера в 16:17
Общество

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Общество

Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта

Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Обновлено в 11:17
Футбол

В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Общество

Стали известны результаты ЕГЭ по математике

Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика

Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис

Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
Обновлено в 07:34
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Спартак» хочет подписать Гильерме

"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Общество

На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Сестрорецке начался крупный пожар

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
Обновлено в 12:26
Экономика

Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено в 13:35
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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