Футбол

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистичноSport.ru 16:59

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио. "Синие" надеются, что им удастся уговорить итальянца отказаться от переезда в Турин. Последние новости футбола на нашем портале.
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Президент «Эмполи» утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из «Челси»

Спорт-Экспресс16:03

СМИ: У Сарри возникли сложности с уходом из «Челси»

Матч ТВ16:43

Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня

Чемпионат15:50

СМИ: У Сарри возникли сложности с уходом из «Челси»

Sportbox.RU16:43

У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Sport.ru16:59

Директор «Ювентуса» прибыл на переговоры с «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Сарри

Бомбардир.ру17:10

Помогите «Челси» найти тренера

Soccer.ru08:00
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Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
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В Забайкалье пресечён вывоз из России в Китай двадцати медвежьих лап

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Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

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Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
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В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ

Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено в 19:37
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию размером с Гавайи

На обратной стороне Луны располагается бассейн Эйткен – самый большой ударный кратер во всей Солнечной системе.
Обновлено вчера в 01:35
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Хольмен покинул московское «Динамо»

Обновлено в 14:27
Политика

Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
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Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин

Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено в 13:00
Политика

На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора

Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в День России, сообщила в четверг РИА Новости председатель облизбиркома Виктория Черкасова.
Обновлено в 21:03
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Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями

В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 12:38
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Обновлено в 19:06
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.
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Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено в 14:14
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
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Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Происшествия

В Самаре с многоуровневой парковки в ТЦ снова упал автомобиль

В среду, 12 июня, в Самаре с высоты упал автомобиль.
Обновлено в 22:55
Общество

Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города

От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
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Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров

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Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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