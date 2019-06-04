Футбол
У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистичноSport.ru 16:59
Ранее британский таблоид The Sun опубликовал информацию, согласно которой руководство лондонского "Челси" намерено провести ещё один разговор с Маурицио. "Синие" надеются, что им удастся уговорить итальянца отказаться от переезда в Турин. Последние новости футбола на нашем портале.
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Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено в 22:43
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
Обновлено в 19:37
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию размером с Гавайи
На обратной стороне Луны располагается бассейн Эйткен – самый большой ударный кратер во всей Солнечной системе.
Обновлено вчера в 01:35
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Обновлено в 14:27
Политика
Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента
Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин
Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено в 13:00
Политика
На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора
Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в День России, сообщила в четверг РИА Новости председатель облизбиркома Виктория Черкасова.
Обновлено в 21:03
Происшествия
Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями
В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 12:38
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Самаре с многоуровневой парковки в ТЦ снова упал автомобиль
В среду, 12 июня, в Самаре с высоты упал автомобиль.
Обновлено в 22:55
Общество
Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города
От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
Общество
Почему алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров
В топ-5 попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой.
Обновлено в 01:05
Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14