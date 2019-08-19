Футбол

У Сарри диагностирована пневмонияСпорт-Экспресс вчера в 14:21

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба. 60-летний специалист из-за болезни не руководил последними тренировками команды, но координировал работу тренерского штаба.
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У главного тренера «Ювентуса» Сарри выявлена пневмония

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У Сарри диагностирована пневмония

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Сарри диагностировали пневмонию

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У тренера «Ювентуса» Сарри пневмония

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У Сарри диагностирована пневмония

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Сарри диагностировали пневмонию

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