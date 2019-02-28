У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублейИзвестия 09:52

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

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