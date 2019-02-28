Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублейИзвестия 09:52

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Генпрокуратура заявила, что нашла новое имущество Александра Шестуна еще почти на полмиллиарда рублей

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Миллиарды в тракторах и имуществе: Среди чиновников нашелся «конкурент» по «доходам» полковника Захарченко

Царьград09:56

У экс-главы Серпуховского района Шестуна нашли активы еще на 425 млн рублей

Газета.Ru09:35

Прокуратура выявила у экс-главы Серпуховского района А.Шестуна еще имущество на сумму более 425 млн руб

Агентство Москва09:44

Прокуратура нашла у Шестуна еще 92 участка земли и два трактора «Беларус»

РБК09:37

Генпрокуратура дополнительно выявила имущество у Шестуна на более чем 425 млн рублей

ТАСС09:55

У Шестуна нашли незаконное имущество еще почти на полмиллиарда рублей

РИА Новости09:18
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.
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Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
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Суд до 24 апреля арестовал еще одного фигуранта «дела Арашуковых»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:17
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Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
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ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
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Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
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Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
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Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

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Эксперты предрекают очередной рост цен в России. Соответствующее исследование провела компания «ФинЭкспертиза».
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«По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.
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Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений

"В 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым, прошу вас серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального улучшения ситуации", - сказал Путин на расширенной коллегии МВД РФ.
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