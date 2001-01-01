Футбол

У Руни есть предложения о тренерской работеЧемпионат 04:35

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе. 33-летний футболист отметил, что у него уже есть варианты в Англии и MLS, где он сейчас выступает.
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Уэйн Руни: «Хочу стать тренером»

Спорт-Экспресс05:35

Уэйн Руни: «После окончания карьеры футболиста рассмотрю варианты тренерской работы»

Матч ТВ06:14

Руни: «Мне уже предлагают стать тренером»

Евро-футбол.ру06:10

Уэйн Руни: «После окончания карьеры футболиста рассмотрю варианты тренерской работы»

Sportbox.RU06:14

Руни: я получил несколько тренерских предложений

Sport.ru05:30

Руни: «Мне уже предлагают стать тренером»

Soccer.ru05:11

У Руни есть предложения о тренерской работе

Чемпионат04:35
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Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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