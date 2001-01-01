Футбол
У Руни есть предложения о тренерской работеЧемпионат 04:35
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе. 33-летний футболист отметил, что у него уже есть варианты в Англии и MLS, где он сейчас выступает.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья соблазняет поклонников шикарной фигурой в красном купальнике. Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский дал гражданство грузинским наемникам
Обновлено в 06:55
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Единоборства
Альварес может провести бой с Ковалевым
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Бронетранспортер БТ-3Ф планируют оснастить пушкой калибра 30 мм
Бронетранспортер БТ-3Ф получит усиленное вооружение в варианте для российской армии - пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм заменят на 30-миллиметровую пушку.
Обновлено в 02:57
Экономика
Старшее поколение реже стало брать кредиты
В январе-мае 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 7,41 млн (+ 0, 1 % за год), сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Обновлено в 05:34
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Политика
В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова
Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Обновлено вчера в 07:05
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Приангарье из-за паводка
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» перекрыли в Иркутской области из-за резкого подъёма воды в реке Уда и протоке Застрянка.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Для тех, кто не хочет Pocophone F1. Обзор Samsung Galaxy A70
Ведь сегодняшним гостем стал Galaxy A70 - предпоследнее устройство в линейке, которое обещает нам современные технологии в красивом корпусе по адекватной цене.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
На заводе Western Digital и Toshiba внезапно пропало электричество
На одном из предприятий по производству 3D NAND в японском городе Йоккаити накануне внезапно пропало электричество.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании
По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы компаний «Рольф», задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Петров.
Обновлено в 03:48