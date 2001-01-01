У Руни есть предложения о тренерской работеЧемпионат 04:35

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе. 33-летний футболист отметил, что у него уже есть варианты в Англии и MLS, где он сейчас выступает.

У Руни есть предложения о тренерской работе

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