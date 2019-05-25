«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену БердыеваЕженедельник Футбол 04:25

"СВОИ" ТРЕНЕРЫ – ШАРОНОВ И УТКУЛЬБАЕВ Главный претендент на пост главного тренера в случае, если суд не удовлетворит апелляцию "Рубина", – это Роман Шаронов, который сейчас работает с молодежкой клуба. Защитник после завершения игровой карьеры несколько лет работал с детьми в академии "Рубина".

с чего всё началось

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену. По информации источника, имя нового специалиста будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в еврокубках.

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

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