Финансы
РосбалтУ России сократились международные резервы
Напомним, что за июль международные резервы РФ увеличились на 0,3% до $519,797 млрд на 1 августа с $518,3 млрд на 1 июля 2019 года. При этом, для сравнения, валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, сократились за июль на $15,54 млрд и на конец месяца составили $3,104 трлн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы России упали за семь дней на 0,7 миллиарда долларов
Петербургский дневниквчера в 10:40
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика
Переговоры об обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются
"Интерфакс" со ссылкой на источник в Москве сообщает, что обмен заключенными между Россией и Украиной еще не начался.
НИА Самара 04:22
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
Армения не примет участие в мероприятиях 1 сентября в Польше
Ранее стало известно об отказе президента Белоруссии ехать в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны Руководство Армении, несмотря на приглашение, не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.
Аргументы и Факты вчера в 11:28
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно отдает DiRT Rally
Gmbox.ru 03:46
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Футбол
Оливер Кан сменит Румменигге во главе совета директоров «Баварии»
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан станет председателем совета директоров клуба, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Спорт-Экспресс 03:09
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Здоровье
В праздник - на посту
Потеря аппетита и вялость любимого питомца заставила Алину Лис обратиться за помощью к ветеринарам.
ГТРК Калмыкия вчера в 05:57
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Хоккей
Хоккей. Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии до 2022 года
Обновленный договор Ялонена рассчитан до мая 2022 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
Bookmaker-ratings.ru 04:22
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет съемную квартиру
WomanHit.ru 04:29
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
В Сирии схватили боевика по кличке «палач из Ракки», сообщили СМИ
В плен к сирийским курдам попал один из самых известных боевиков террористической организации ИГ* — бельгиец Ануар Хаддуши, сообщили СМИ.
РИА Новости 04:17
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12