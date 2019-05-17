Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕКоммерсантъ 13:48

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
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У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Коммерсантъ13:48

Почему Россия переиграла Европу в ПАСЕ

Взгляд.ру14:00

На Украине назвали «позором» решение о возвращении прав РФ в ПАСЕ

НТВ13:06

России вернули право голоса в ПАСЕ

ТВ Центр12:56

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

Фонтанка.Ру07:45

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

ТК Звезда07:21

Источник: условия для возвращения России в ПАСЕ созданы

ТАСС06:32
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Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено в 15:52
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Арестован директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина.
Обновлено в 11:36
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.
Обновлено в 15:00
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям.
Обновлено в 16:48
Культура

Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.
Обновлено в 01:56
Происшествия

«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций.
Обновлено в 14:43
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Финансы

Курс доллара вырос до 64,67 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,67 рубля.
Обновлено в 03:05
Хоккей

Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией

Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Политика

Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei

Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено в 19:35
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол

«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы

В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. Млада Болеслав в гостях уступила Злину 1:3.
Обновлено в 14:46
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:45
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено в 15:45
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Школьная учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП

Учительница Вера Дерябина, которая преподавала в школе нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову, погибла в ДТП в Краснодарском крае.
Обновлено в 17:20
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Культура

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США

Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено в 15:19
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