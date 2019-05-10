Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕКоммерсантъ вчера в 13:48

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
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России вернули право голоса в ПАСЕ

ТВ Центрвчера в 12:56

Почему Россия переиграла Европу в ПАСЕ

Взгляд.рувчера в 14:00

На Украине назвали «позором» решение о возвращении прав РФ в ПАСЕ

НТВвчера в 13:06

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Коммерсантъвчера в 13:48

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

Фонтанка.Рувчера в 07:45

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

ТК Звездавчера в 07:21

Источник: условия для возвращения России в ПАСЕ созданы

ТАССвчера в 06:32
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Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Баскетбол

Серхио Родригес: Победа над «Реалом» - всегда особенное событие

Обновлено вчера в 20:35
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019»

Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на «Евровидении», попал в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:38
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол

Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть

Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
Обновлено вчера в 17:03
Религия

Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга

Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Общество

В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт

"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Nord Stream: СП-2 еще можно реализовать вовремя

Газопровод "Северный поток — 2" еще может быть построен в запланированные ранее сроки — то есть до конца 2019 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компания-оператор Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье

В больнице Челябинска нашли около 20 ошибок при начислении зарплат

В больнице №6 Челябинска устранили около 20 счётных ошибок при начислении зарплат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
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