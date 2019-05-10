Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕКоммерсантъ вчера в 13:48
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
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Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Спорт
Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры
Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Баскетбол
Серхио Родригес: Победа над «Реалом» - всегда особенное событие
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019»
Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на «Евровидении», попал в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол
Как Ришарлисон узнал о вызове в сборную Бразилии. Это надо видеть
Полузащитник "Эвертона" Ришарлисон эмоционально воспринял вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки.
Обновлено вчера в 17:03
Религия
Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга
Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Nord Stream: СП-2 еще можно реализовать вовремя
Газопровод "Северный поток — 2" еще может быть построен в запланированные ранее сроки — то есть до конца 2019 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компания-оператор Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье
В больнице Челябинска нашли около 20 ошибок при начислении зарплат
В больнице №6 Челябинска устранили около 20 счётных ошибок при начислении зарплат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15