Политика
У России и Украины из общего осталась только граница, заявил ЗеленскийРИА Новости 07:41
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией. По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно – государственная граница.
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Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
Обновлено в 04:47
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны
Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с Вилле Лаюненом
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с защитником Вилле Лаюненом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:39
Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Политика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских
Берлинская полиция сообщила, что 39 ее сотрудников пострадали в ходе первомайских акций в городе, в ходе которых радикалы спровоцировали столкновения.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Авто
В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV
За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье
В Уфе из-за отсутствия нужных лекарств умер 8-летний ребенок
8-летний ребенок умер в РДКБ в конце апреля — препарат, который ему прописали врачи, производят в Швейцарии, и в аптеке лекарство пытались заменить отечественным аналогом, который оказался малоэффективен.
Обновлено в 01:20
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44