Политика

У России и Украины из общего осталась только граница, заявил ЗеленскийРИА Новости 07:41

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией. По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно – государственная граница.
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Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

RT на русском08:24

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Коммерсантъ08:06

У России и Украины из общего осталась только граница, заявил Зеленский

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Газета.Ru08:01

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ТАСС07:40

Зеленский сказал, что общего у России и Украины

Взгляд.ру07:36
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Политика

О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

Обновлено в 04:47
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В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
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День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Обновлено в 05:56
Политика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
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Происшествия

В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских

Берлинская полиция сообщила, что 39 ее сотрудников пострадали в ходе первомайских акций в городе, в ходе которых радикалы спровоцировали столкновения.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
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Здоровье

В Уфе из-за отсутствия нужных лекарств умер 8-летний ребенок

8-летний ребенок умер в РДКБ в конце апреля — препарат, который ему прописали врачи, производят в Швейцарии, и в аптеке лекарство пытались заменить отечественным аналогом, который оказался малоэффективен.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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