У России и Украины из общего осталась только граница, заявил ЗеленскийРИА Новости 07:41

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией. По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно – государственная граница.

У России и Украины из общего осталась только граница, заявил Зеленский

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