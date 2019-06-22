Футбол
У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43
«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии
Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.
Обновлено в 12:52
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Медики рассказали, как по глазам диагностировать цирроз печени
Медики рассказали, как можно диагностировать цирроз печени. Надо не игнорировать сигналы организма о том, что с ним не все в порядке.
Обновлено в 13:35
Хоккей
«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Обновлено в 10:19
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
В Иране казнили американского шпиона
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Футбол
Экс-игрок «Спартака» перебрался в «Чайку»
Обновлено в 13:21
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
Оппозиционные партии продолжили акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, сообщили «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:46
Музыка
Владимир Шахрин отмечает 60-летие
Обновлено в 06:28