Футбол

У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43

«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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«Реал» создаёт свою женскую футбольную команду

Sport.ru11:44

«Реал» договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

Sport24.ru08:06

Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

Чемпионат04:50

«Реал» создает женскую футбольную команду

Спорт-Экспресс07:45

Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Soccer.ru07:39

У «Реала» появится женская команда

Sports.ru06:43

У мадридского «Реала» появится женская команда

Советский спорт07:26
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Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Армия и оружие

Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

Обновлено вчера в 07:20
Здоровье

Медики рассказали, как по глазам диагностировать цирроз печени

Медики рассказали, как можно диагностировать цирроз печени. Надо не игнорировать сигналы организма о том, что с ним не все в порядке.
Обновлено в 13:35
Хоккей

«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»

Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Политика

Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Политика

Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян

Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Обновлено в 10:19
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Общество

В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»

С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

В Иране казнили американского шпиона

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Политика

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика

Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Футбол

Экс-игрок «Спартака» перебрался в «Чайку»

Обновлено в 13:21
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Оппозиционные партии продолжили акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, сообщили «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:46
Музыка

Владимир Шахрин отмечает 60-летие

Обновлено в 06:28
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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