Футбол
У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43
«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в субботу была госпитализирована в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артистки Ольгу Шукшину.
Обновлено в 04:50
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину
Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Хоккей
НХЛ. «Каролина» выменяла Марло у «Торонто»
«Торонто» и «Каролина» произвели обмен. «Харрикейнс» заполучили нападающего Патрика Марло, который играл в Канаде два последних сезона.
Обновлено в 13:33
Транспорт
«Аэрофлот» прекращает все авиарейсы в Грузию с 8 июля
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля в соответствии с указом президента России полностью прекратит выполнение авиарейсов в Грузию.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Общество
Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Тысячи людей получили карты Apple для тестирования
До недавнего времени Apple Card тестировали ограниченное количество людей.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено в 09:29
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Курс биткоина взлетел, установил рекорд 2019 года
Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.
Обновлено в 11:14
Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
Обновлено в 12:43
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру
Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.
Обновлено в 11:29
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43