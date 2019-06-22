Футбол
У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43
«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК
В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Общество
В Туле прошла Всероссийская акция «Горсть Памяти»
В Туле акция прошла на Всехсвятском кладбище. фото пресс-службы Правительства Тульской области Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, с братской могилы была взята горсть земли и помещена в "солдатские кисеты".
Обновлено в 07:30
Путешествия
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты
В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии
Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
Обновлено в 08:23
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда
Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
Экономист объяснил, чем для Грузии обернется приостановка турпотока из РФ
Марголин отметил, что грузинская экономика очень сильно зависит от потока туристов из России.
Обновлено в 07:18
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
В Киеве пугают Крым засухой, массовой миграцией и городами-призраками
Бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин рассказал, каким видит Крым через пять-семь лет.
Обновлено вчера в 07:57
Кино
Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»
Обновлено в 07:33
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29