Футбол

У «Реала» появится женская командаSports.ru 06:43

«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион. Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда. Вице-президент «Барселоны»: «Жаль, что у «Реала» нет женской команды»
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«Реал» договорился о создании своей женской команды на базе другого клуба

Sport24.ru08:06

У мадридского «Реала» появится женская команда

Советский спорт07:26

У «Реала» появится женская команда

Sports.ru06:43

«Реал» создает женскую футбольную команду

Спорт-Экспресс07:45

Фарре: «Месси не играл в „Реале“, потому что „Мадрид“ не смог его купить»

Soccer.ru07:39

СМИ: «Реал» намерен создать свою женскую футбольную команду

RT на русском09:10

Источник: женская команда «Реала» выступит в испанской лиге в сезоне-2019/20

Чемпионат04:50
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Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Политика

Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье

Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК

В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Общество

В Туле прошла Всероссийская акция «Горсть Памяти»

В Туле акция прошла на Всехсвятском кладбище. фото пресс-службы Правительства Тульской области Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, с братской могилы была взята горсть земли и помещена в "солдатские кисеты".
Обновлено в 07:30
Путешествия

В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ

Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
Обновлено в 07:39
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты

В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии

Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
Обновлено в 08:23
Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

Экономист объяснил, чем для Грузии обернется приостановка турпотока из РФ

Марголин отметил, что грузинская экономика очень сильно зависит от потока туристов из России.
Обновлено в 07:18
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Игры

В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

В Киеве пугают Крым засухой, массовой миграцией и городами-призраками

Бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин рассказал, каким видит Крым через пять-семь лет.
Обновлено вчера в 07:57
Кино

Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»

Обновлено в 07:33
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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