Футбол
У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору НавасуСпорт-Экспресс 13:36
Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:20
Футбол
Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Хоккей
Губернатор штата Миссури объявил сегодняшнюю субботу днем «Сент-Луиса»
Майк Парсон, губернатор штата Миссури, издал указ, посвященный победе "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли-2018/19.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Общество
В США нашли кота-мутанта со странными лапами
Женщина принесла домой симпатичного рыжего кота, который замерзал зимой на улице в американском городе Олбани (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 13:07
Космос
Илон Маск оценил запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 12:26
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:36
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
Обновлено в 07:57
Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Обновлено в 13:31
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков
Обновлено в 11:50
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Происшествия
На территории ЦНИИмаш загорелось здание
Возгорание произошло в одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш, угроз функционированию центра управления полетами нет, следует из сообщения на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено в 13:43