Футбол

У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору НавасуСпорт-Экспресс 13:36

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.
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У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

Спорт-Экспресс13:36

«Реал» пока не может продать Наваса

Советский спорт09:23

СМИ: Навас хочет получать в новом клубе 7 миллионов евро за сезон

Матч ТВ04:35

Кейлор Навас может остаться в «Реале». У него нет предложений

Sports.ru08:56

СМИ: Навас хочет получать в новом клубе 7 миллионов евро за сезон

Sportbox.RU04:35

«Реал» не имеет конкретных предложений по Навасу

Sport24.ru08:55

Источник: в новом клубе К. Навас хочет получать € 7 млн в год

Чемпионат03:53
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Женщина принесла домой симпатичного рыжего кота, который замерзал зимой на улице в американском городе Олбани (штат Нью-Йорк).
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Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

Обновлено в 12:18
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Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
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Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
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Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
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Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

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Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
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Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

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Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент

Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
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Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
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Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
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Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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На территории ЦНИИмаш загорелось здание

Возгорание произошло в одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш, угроз функционированию центра управления полетами нет, следует из сообщения на сайте госкорпорации "Роскосмос".
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Кейлор Навас
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