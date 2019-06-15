У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору НавасуСпорт-Экспресс 13:36

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.

У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

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