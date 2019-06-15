Футбол
У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору НавасуСпорт-Экспресс 13:36
Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Вашингтон
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Происшествия
В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке
Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Единоборства
Оглашены потенциальные соперники Емельяненко в Bellator
Президент Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца Федора Емельяненко.
Обновлено в 13:55
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Футбол
Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»
В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
Обновлено в 11:59
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Космос
Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях»
Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:36
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Происшествия
На Ржевской площади экскаватор насмерть задавил пожилую женщину
На Ржевской площади в Красногвардейском районе Петербурга пенсионерка попала под экскаватор-погрузчик. Несчастная скончалась на месте.
Обновлено в 11:24
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:46
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19