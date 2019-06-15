Футбол

У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору НавасуСпорт-Экспресс 13:36

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS. В клуб не поступило ни одного предложения по трансферу 32-летнего костариканца. Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата вратаря, которая составляет 7 миллионов евро в год.
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У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

Спорт-Экспресс13:36

СМИ: Навас хочет получать в новом клубе 7 миллионов евро за сезон

Sportbox.RU04:35

«Реал» не имеет конкретных предложений по Навасу

Sport24.ru08:55

Кейлор Навас может остаться в «Реале». У него нет предложений

Sports.ru08:56

«Реал» пока не может продать Наваса

Советский спорт09:23

СМИ: Навас хочет получать в новом клубе 7 миллионов евро за сезон

Матч ТВ04:35

Источник: в новом клубе К. Навас хочет получать € 7 млн в год

Чемпионат03:53
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