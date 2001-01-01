Политика

У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»Российский Диалог 14:33

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко не согласится принимать участие в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона

Экономика сегодня14:46

«Олимпийский» в Киеве заявил об отсутствии заявки от Зеленского на дебаты

РБК14:38

Киевский стадион «Олимпийский» не получал заявок от Зеленского о дебатах

ТАСС14:06

У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»

Российский Диалог14:33

Стадион «Олимпийский» в Киеве: Официальной заявки на проведение дебатов нет

REGNUM14:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено в 13:18
Политика

США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Общество

В Хакасии разогнали подразделение администрации после скандала на КЭФ

Таковы результаты служебной проверки, которая прошла в администрации губернатора после скандала на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 05:13
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Кино

Пугачёва может озвучить любимую почтальона Печкина в «Простоквашино»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва может озвучить новую героиню "Простоквашино" — няню сестры Дяди Фёдора и возлюбленную почтальона Печкина.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова

Певец Филипп Киркоров, кажется, вовсе испугался и просто оставил "Omg" в комментариях.
Обновлено в 08:08
Авто

Новое поколение Rolls-Royce Ghost выйдет на рынок в 2020 году

Сегодня изданию Autocar удалось выяснить, что новый Rolls-Royce Ghost выйдет на рынок в 2020 году.
Обновлено в 12:22
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Общество

В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Общество

Названы самые безопасные и опасные регионы России

Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием

Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски

«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Космос

Рогозин назвал причину отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил отказ от создания ракеты «Ангара-А3».
Обновлено 01 апреля в 08:25
Политика

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Политика

В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО

В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Общество

В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

Обновлено в 16:01
Политика

На Украине декоммунизировали черный хлеб

Обновлено в 13:57
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева получил госзащиту

Обновлено в 07:41
Политика

Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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