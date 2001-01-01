У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»Российский Диалог 14:33

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко не согласится принимать участие в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»

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