Политика
У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»Российский Диалог 14:33
Действующий глава украинского государства Петр Порошенко не согласится принимать участие в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
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О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона
Экономика сегодня14:46
У Порошенко высмеяли предложение Зеленского провести дебаты на НСК «Олимпийский»
Российский Диалог14:33
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
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