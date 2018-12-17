Политика
У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму
У Порошенко и Климкина нашли родственников в КрымуREGNUMвчера в 23:24
Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
REGNUMвчера в 23:24
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Избирком Приморья признал победу Кожемяко на губернаторских выборах
Члены избиркома Приморского края подписали итоговый протокол выборов губернатора, признав Олега Кожемяко победителем, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году
В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В США не исключили новых санкций против России
США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине
Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера
Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы
В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо».
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.
Обновлено в 00:00
Политика
В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко
Обновлено вчера в 15:36
Политика
«Ситуация ниппель»: экс-депутат Рады объяснил провал Украины в ЕС
Бывший украинский депутат Владимир Олейник считает, что Украину на рынках ЕС ждёт только крах, а свободно реализовывать свою продукцию никто не позволит.
Обновлено в 00:57