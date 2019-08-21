Происшествия

У футболиста Мамаева появились новые проблемы с закономАБН вчера в 19:45

У футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, после выхода на свободу Мамаев должен будет заплатить более 434 тысяч рублей.
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с чего всё началось

У Мамаева появились новые проблемы с законом: долг на полмиллиона

Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.
Московский Комсомолецвчера в 12:52

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Мамаев не оплатил налоги на почти 500 тыс. рублей

ТАСС03:07

Футболист Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

РЕН ТВ03:47

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

РИА Новости01:05

Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тыс. руб

РБК02:16

Мамаев впутался в новые проблемы с законом

Известиявчера в 15:24

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Lenta.ruвчера в 13:56

У Мамаева появились новые проблемы с законом: долг на полмиллиона

Московский Комсомолецвчера в 12:52
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия

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Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
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Происшествия

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Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»

Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
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Происшествия

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Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.
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Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Политика

Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции

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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

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Трамп снова раскритиковал действия ФРС США

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Федеральная резервная система страны ставит Соединённые Штаты в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.
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Над Донецком подняли российский флаг

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Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

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Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Власти проверяют факт оскорбления чиновницей пострадавших от паводка

Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко назначена проверка по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке.
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Происшествия

Суд не продлил арест счетов Абызова

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Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
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«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
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