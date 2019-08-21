Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.

с чего всё началось

У футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, после выхода на свободу Мамаев должен будет заплатить более 434 тысяч рублей.

У футболиста Мамаева появились новые проблемы с законом

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