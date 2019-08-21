Происшествия
У Павла Мамаева появились новые проблемы с закономЮгополис 00:10
4 июля Мамаев и Кокорин были отправлены в колонию общего режима в Белгородской области. Футболистов и их друзей обвиняли в участии в двух драках в центре Москвы: на улице возле гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице.
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с чего всё началось
Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.Московский Комсомолецвчера в 12:52
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р»
Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полёта беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 10:27
Политика
Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными
В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу
В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.
Обновлено в 10:03
Здоровье
В Совфеде поддержали предложение о запрете продажи алкоголя молодежи
Ранее Минздрав выступил с инициативой не продавать крепкий алкоголь (<16,5%) лицам, не достигшим 21 года.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41