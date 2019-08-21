Происшествия

У Павла Мамаева появились новые проблемы с закономЮгополис 00:10

4 июля Мамаев и Кокорин были отправлены в колонию общего режима в Белгородской области. Футболистов и их друзей обвиняли в участии в двух драках в центре Москвы: на улице возле гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице.
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с чего всё началось

У Мамаева появились новые проблемы с законом: долг на полмиллиона

Приключения с законом футболиста Павла Мамаева, который в скором времени может выйти из тюрьмы, похоже, на этом не закончатся. После отсидки полузащитнику придется оплатить долг — более 434 тысяч рублей.
Московский Комсомолецвчера в 12:52

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Мамаев не оплатил налоги на почти 500 тыс. рублей

ТАСС03:07

Футболист Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

РЕН ТВ03:47

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

РИА Новости01:05

Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тыс. руб

РБК02:16

Мамаев впутался в новые проблемы с законом

Известиявчера в 15:24

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Lenta.ruвчера в 13:56

У Мамаева появились новые проблемы с законом: долг на полмиллиона

Московский Комсомолецвчера в 12:52
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Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полёта беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 10:27
Политика

Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»

Обновлено вчера в 07:44
Экономика

Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза

В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Кино

К съёмкам второго сезона «Мандалорца» приступят ещё до выхода первого

Обновлено в 08:17
Политика

Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских

Обновлено в 09:35
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Авто

Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

Обновлено в 09:07
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Общество

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Политика

Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой

МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу

В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.
Обновлено в 10:03
Здоровье

В Совфеде поддержали предложение о запрете продажи алкоголя молодежи

Ранее Минздрав выступил с инициативой не продавать крепкий алкоголь (<16,5%) лицам, не достигшим 21 года.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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