Экономика
У Netflix впервые за 8 лет сократилось количество подписчиковОреанда-Новости 12:09
Аудитория стримингового сервиса сократилось на территории Соединённых Штатов. Так, согласно данным отчёта, количество подписчиков сократилось более чем на 120 тысяч. По итогам первого квартала, компания надеялась на прирост аудитории.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:20, Вашингтон
Наука
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Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Происшествия
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Энергетика
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Президент мадридского клуба Флорентино Перес сказал тренеру Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, сообщает ESPN.
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Происшествия
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По имеющейся информации пропавший намеревался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой он является.
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Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
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Здоровье
Кошелек или жизнь
В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
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Суд арестовал двух астраханских чиновников
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Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
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Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Наука
Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби
В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Общество
Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»
Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
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Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Космос
В США аукцион в честь 50-летия высадки людей на Луну собрал $907 тысяч
Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке провел торги, посвященные 50-летию высадки человека на Луну, на них были выставлены документы, карты с корабля "Аполлон 11", фотографии астронавтов и другие предметы ушли с молотка за 907 тысяч долларов, сообщили организаторы мероприятия.
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На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
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АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей
Компания АвтоВАЗ приняла решение приостановить производство автомобилей с 22 июля.
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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