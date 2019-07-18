Аудитория стримингового сервиса сократилось на территории Соединённых Штатов. Так, согласно данным отчёта, количество подписчиков сократилось более чем на 120 тысяч. По итогам первого квартала, компания надеялась на прирост аудитории.

У Netflix впервые за 8 лет сократилось количество подписчиков

Наука Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.

Хоккей «Трактор» обменял Петрикова на денежную компенсацию Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Происшествия Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".

Энергетика МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году "МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.

Футбол Пять клубов претендуют на Бен Арфа "Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа.

Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

Футбол ESPN: Перес сказал Зидану, что подписать Погба будет очень трудно Президент мадридского клуба Флорентино Перес сказал тренеру Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, сообщает ESPN.

Происшествия Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести По имеющейся информации пропавший намеревался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой он является.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Здоровье Кошелек или жизнь В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика В конгресс США внесли проект новых санкций против России «Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законопроекта.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Наука Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.

Общество Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба» Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».

Футбол Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Космос В США аукцион в честь 50-летия высадки людей на Луну собрал $907 тысяч Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке провел торги, посвященные 50-летию высадки человека на Луну, на них были выставлены документы, карты с корабля "Аполлон 11", фотографии астронавтов и другие предметы ушли с молотка за 907 тысяч долларов, сообщили организаторы мероприятия.