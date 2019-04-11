Энергетика
У «Нафтогаза» есть план на случай приостановки транзита газа из РоссииКомсомольская правда вчера в 19:41
"Нафтогаз Украины" подготовил меры на случай прекращения транзита газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.
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В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа
RT на русскомвчера в 13:14
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