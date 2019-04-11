Энергетика

У «Нафтогаза» есть план на случай приостановки транзита газа из РоссииКомсомольская правда вчера в 19:41

"Нафтогаз Украины" подготовил меры на случай прекращения транзита газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.
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В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новостивчера в 14:45

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъвчера в 14:37

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русскомвчера в 13:14

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАССвчера в 13:07

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ruвчера в 13:30

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБКвчера в 13:14

«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 12:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения

Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Общество

Уже совсем взрослая: что успела сделать мировая космонавтика

Уже в момент старта работ над программой космического челнока «Шаттл» началось уменьшение расходов на космонавтику, что во многом и предопределило судьбу этого проекта.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот

Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Футбол

Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»

Находящийся в СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев.
Обновлено в 05:42
Общество

В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы

Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:03
Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

Как заявил в пятницу, 12 апреля, замминистра обороны России Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции, начато производство первого серийного комплекта.
Обновлено в 06:27
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»

Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».
Обновлено в 06:46
Здоровье

Онкологи составили список ранних симптомов рака

Врачи рассказали о том, по каким признакам можно распознать рак на ранней стадии.
Обновлено в 06:06
Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:58
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку

По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика

Пётр Порошенко уволил губернатора Херсонской области

Исполнение обязанностей главы региона президент Украины возложил на члена фракции «Блок Петра Порошенко» в Херсонском облсовете Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:32
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
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