Энергетика

У «Нафтогаза» есть план на случай приостановки транзита газа из РоссииКомсомольская правда вчера в 19:41

"Нафтогаз Украины" подготовил меры на случай прекращения транзита газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
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