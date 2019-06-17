Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валютеГазета.Ru 09:27
Счетная палата нашла договор аренды у киноконцерна "Мосфильм" в несуществующей валюте, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
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с чего всё началось
ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.РБКвчера в 17:00
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