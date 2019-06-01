Футбол
У Месси есть общий чат с Суаресом и НеймаромSoccer.ru 00:33
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром. У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.
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