Футбол
У Месси есть общий чат с Суаресом и НеймаромSoccer.ru 00:33
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром. У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.
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Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Общество
В России супруги смогут написать совместное завещание
Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев рассказал о двадцатилетней дружбе с Алиной Кабаевой
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram рассказал о своей двадцатилетней дружбе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.
Обновлено в 01:44
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Энергетика
Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»
Цены на газ для населения Украины снизятся в июле почти на 20 долларов, заявили в госкомпании «Нафтогаз Украины», сообщает УНН.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Шэньчжэне дебютировала самая экономичная модификация кроссовера Jeep Commander.
Обновлено в 01:09
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено 30 мая в 09:04
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
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Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Политика
Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров
КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 02:26
Футбол
Марко Джампаоло может возглавить «Милан»
Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло может возглавить «Милан», сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Зеленский назначит новых представителей по переговорам по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назовет имена новых представителей в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе 5 июня.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
Сократис Папастатопулос: «Фанаты „Арсенала“ заслуживали лучшего»
Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос извинился перед болельщиками «канониров» за поражение от «Челси» в финале Лиги Европы (1:4). — Вы заслуживали лучшего, и мне жаль, что мы не смогли дать вам то, чего все мы хотели, — обратился Сократис к фанатам.
Обновлено в 03:08
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Футбол
Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом
Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.
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