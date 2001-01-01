Футбол

У Месси есть общий чат с Суаресом и НеймаромSoccer.ru 00:33

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром. У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.
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Месси: «Мы общаемся с Неймаром и Суаресом в общем чате WhatsApp»

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Спорт-Экспрессвчера в 21:53
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В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

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Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

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В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов

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Технологии

В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс

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