Футбол
У Месси есть общий чат с Суаресом и НеймаромSoccer.ru 00:33
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром. У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Какие новшества ждут россиян с 1 июня
В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Игры
Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack
Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Провисевшее на внешней стороне Международной космической станции 10 лет полотенце забрали в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено 29 мая в 18:50
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель
По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Энергетика
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Обновлено вчера в 06:16
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Технологии
В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс
Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.
Обновлено вчера в 09:12