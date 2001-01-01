У Месси есть общий чат с Суаресом и НеймаромSoccer.ru 00:33

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром. У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.

У Месси есть общий чат с Суаресом и Неймаром

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Общество Какие новшества ждут россиян с 1 июня В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.

Спорт Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2» В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».

Игры Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Провисевшее на внешней стороне Международной космической станции 10 лет полотенце забрали в ходе работы в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.

Энергетика Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.

Футбол Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".

Наука Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.

Культура Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Общество Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).

Футбол В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.