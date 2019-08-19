Футбол

У Маурицио Сарри диагностирована пневмонияСпорт день за днем вчера в 16:08

У наставника туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри обнаружена пневмония, об этом информирует официальный сайт «старой сеньоры». Сарри не сможет руководить командой в ближайших встречах. Итальянца, по всей видимости, заменит его ассистент Джованни Мартускьелло.
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У главного тренера «Ювентуса» Сарри выявлена пневмония

Sport24.ruвчера в 14:33

У Сарри диагностирована пневмония

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Сарри диагностировали пневмонию

Матч ТВвчера в 14:39

У тренера «Ювентуса» Сарри пневмония

Sports.ruвчера в 14:30

У Сарри диагностирована пневмония

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

Сарри диагностировали пневмонию

Sportbox.RUвчера в 14:39

Тренер ФК «Ювентус» Сарри может пропустить старт чемпионата Италии из-за пневмонии

ТАССвчера в 14:45
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