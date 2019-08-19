Футбол
У Маурицио Сарри диагностирована пневмонияСпорт день за днем вчера в 16:08
У наставника туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри обнаружена пневмония, об этом информирует официальный сайт «старой сеньоры». Сарри не сможет руководить командой в ближайших встречах. Итальянца, по всей видимости, заменит его ассистент Джованни Мартускьелло.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
СМИ указали Западу и США на мастерство Путина на международной арене
Как пишет британское интернет-издание The Independent, несмотря на ошибочное мнение Европы и Соединенных Штатов, глава российского государства наглядно продемонстрировал свое мастерство.
Обновлено 18 августа в 05:59
Армия и оружие
Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника «Метеор-М» 2-2
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2.
Обновлено в 02:22
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
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Политика
Макрон заявил о значимости встречи с Путиным
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
В свою очередь йод и зеленку следует наносить только на неглубокие ссадины или кожу вокруг ран, так как эти препараты могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Экономика
Росстат рассказал о реальных зарплатах в России
По данным ведомства, реальные зарплаты выросли на 3,5% за июль в годовом выражении.
Обновлено вчера в 10:14
Транспорт
Продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка одобрили
Продление строящейся Коммунарской линии метрополитена до Троицка одобрили в градостроительно-земельной комиссия Москвы (ГЗК), сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Обновлено в 03:53
Финансы
До какой отметки может упасть рубль
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Более 400 советских памятников уничтожили в Польше
В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Рубен Невеш о матче с «МЮ»: «Доволен, сыграли вничью с топ-командой»
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш поделился мыслями о ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Полицейские нечаянно взорвали склад в Швеции
В Швеции в Линчёпинге взрыв полностью разрушил здание склада полиции. Взрывной волной также повреждены окна соседних зданий.
Обновлено в 03:22
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
Обновлено вчера в 13:34
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
Балотелли рассказал о реакции матери на его переход в «Брешию»
Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отреагировала его мама на то, что он подписал контракт с итальянской командой.
Обновлено в 02:27
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Общество
Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
В Минтруде подчеркнули, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили
В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Обновлено в 03:38