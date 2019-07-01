Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИГазета.Ru 10:17
Телеведущий Александр Масляков может лишиться права на передачу "Клуб веселых и находчивых", сообщает издание Super.ru. Свои права на созданный в 1961 году КВН заявили представители одного из его создателей — скончавшегося 4 года назад тележурналиста Сергея Муратова.
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с чего всё началось
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».Super.ru09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
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