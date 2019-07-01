Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИГазета.Ru 10:17

Телеведущий Александр Масляков может лишиться права на передачу "Клуб веселых и находчивых", сообщает издание Super.ru. Свои права на созданный в 1961 году КВН заявили представители одного из его создателей — скончавшегося 4 года назад тележурналиста Сергея Муратова.
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с чего всё началось

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Super.ru09:46

Подробнее о событии

Создатели КВН хотят отнять программу у Маслякова

News.ru15:50

СМИ: у Маслякова забирают права на КВН

URA.Ru10:57

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Super.ru09:46

КВН без Маслякова?: Против ведущего начата судебная тяжба

Царьград12:29

Родственники создателя КВН хотят отобрать передачу у Маслякова

Ридус11:17

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Газета.Ru10:17

СМИ: у Маслякова через суд отбирают КВН его истинные основатели

АМИТЕЛ12:37
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон

У Маслякова отбирают «ворованный» КВН

Вести.UZ14:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол

Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в Казахстан

Обновлено в 07:34
Кино

Москвичей приглашают на ретроспективу авторского кино

Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу авторские фильмы о героях с особенностями развития.
Обновлено в 12:29
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Авто

Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%

По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31
Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Политика

Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Общество

Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет

Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Экономика

В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам

Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне

Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра

Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Футбол

«Реал» предложил МЮ за Погба 80 миллионов евро и Бэйла

Индо уточнил, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро и валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком

Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ

Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено в 15:21
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Авто

Представлен новейший BMW X6 со светящимися «ноздрями»

Новейший BMW 8 серии официально представлен в 4-дверном исполнении На сохранение образа играет и весьма умеренный рост размеров: в длину новый BMW X6 вытянулся до 4 935 мм (+26 мм), а в ширину раздался до 2 004 мм (+15 мм).
Обновлено в 03:57
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Песков: решение о трауре по погибшим морякам пока не принято

Пока неизвестно, будет ли объявлен всероссийский траур в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота в Баренцевом море.
Обновлено в 07:57
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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Сергей Муратов
Журналист
Советский и российский киновед, кинокритик, кинодраматург, режиссёр-документалист, специалист в области телекритики. Доктор филологических наук, профессор. С 1994 года - профессор кафедры телевидения факультета журналистики МГУ.
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