Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

с чего всё началось

Телеведущий Александр Масляков может лишиться права на передачу "Клуб веселых и находчивых", сообщает издание Super.ru. Свои права на созданный в 1961 году КВН заявили представители одного из его создателей — скончавшегося 4 года назад тележурналиста Сергея Муратова.

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

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