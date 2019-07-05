Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублейГазета.Ru вчера в 12:54
Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
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Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов
Аргументы неделивчера в 09:48
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Политика
Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии
По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой
Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
Обновлено вчера в 09:29
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Следующие генно-модифицированные дети родятся в России
Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено вчера в 07:19
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» Пепе
Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", рассказал президент французского клуба Жерар Лопес.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено вчера в 06:50
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Наука
Шум магнитных монополей смогли услышать
Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за Лукаку
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Обновлено вчера в 10:13
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России.
Обновлено в 01:30
Экономика
Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд
РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48