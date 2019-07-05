Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублейГазета.Ru вчера в 12:54

Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
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«За 25 лет мог и нашутить»: В Сети гадают, откуда у «главного КВНщика» Маслякова дом за 400 миллионов

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У Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов рублей

Lenta.ruвчера в 12:17
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Александр Масляков прикупил особняк с семью унитазами

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Авто

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Обновлено вчера в 06:18
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
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Перевернувший в Черном море катамаран был сильно перегружен

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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

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Политика

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В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
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В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
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Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
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Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
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ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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