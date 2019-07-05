Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублейГазета.Ru 12:54
Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Обновлено вчера в 15:18
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Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
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Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В письме, которое сотрудники ливийской прокуратуры направили в правительство национального единства (ПНЕ), отмечается, что согласно данным, которые содержатся на изъятых электронных носителях, оба задержанных гражданина России работали на компанию, "специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки", в том числе Ливии.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Общество
Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
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Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Авто
Гендиректор BMW покинет пост в 2020 году
Обновлено в 09:21
Политика
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось
Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
Обновлено в 11:06
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Здоровье
В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Общество
Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта
Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.
Обновлено в 08:24
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Мамина мудрость: Муцениеце рассказала, как решает конфликты детей
Возлюбленная актера из сериала «Мажор» Агата Муцениеце не только научилась сглаживать острые углы в конфликтах с мужем, но и выступает в качестве миротворца в детских ссорах.
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Культура
В Музеях Московского Кремля откроется уникальная выставка
Обновлено в 00:48
Футбол
«Спартак» договорился о переходе полузащитника Баду
Полузащитник Кенту Малкольм Баду подпишет контракт со «Спартаком». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 15:22
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
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Шоу-бизнес
Рак мозга: Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено в 13:09
Футбол
«Барселона» представила Френки де Йонга
Обновлено вчера в 16:01