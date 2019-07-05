Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублейГазета.Ru 12:54

Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
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Семь ванных комнат, сауна, бассейн: СМИ нашли у Маслякова дом на Рублевке за 400 миллионов

Царьград14:59

СМИ: Масляков купил дом за 388 млн рублей в элитном районе Подмосковья

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У Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов рублей

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БИЗНЕС Online08:00

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Газета.Ru12:54

Особняк в английском стиле: у Маслякова нашли дом в элитном посёлке

News.ru09:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон

Александр Масляков прикупил особняк с семью унитазами

Вести.UZ12:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика

Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан

Обновлено в 14:06
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В письме, которое сотрудники ливийской прокуратуры направили в правительство национального единства (ПНЕ), отмечается, что согласно данным, которые содержатся на изъятых электронных носителях, оба задержанных гражданина России работали на компанию, "специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки", в том числе Ливии.
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

Новая оптическая иллюзия поразила интернет

Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
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Политика

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Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Авто

Гендиректор BMW покинет пост в 2020 году

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Политика

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
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Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
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Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.
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Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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