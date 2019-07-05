Общество

Александр Масляков купил элитный особняк по соседству с РотенбергамиBimru.ru вчера в 11:55

Новая недвижимость Масляковых располагается в одном из элитных регионов Подмосковья. Среди новых соседей Александра Маслякова – миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги. Их роскошный дворцовый комплекс располагается всего в нескольких минутах ходьбы от дома Масляковых.
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«За 25 лет мог и нашутить»: В Сети гадают, откуда у «главного КВНщика» Маслякова дом за 400 миллионов

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Особняк в английском стиле: у Маслякова нашли дом в элитном посёлке

News.ruвчера в 09:02

У Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов рублей

Lenta.ruвчера в 12:17

Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке

URA.Ruвчера в 08:33

Baza: Масляков стал соседом Ротенбергов, купив дом за 370 млн рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:00

Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов

Аргументы неделивчера в 09:48

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Газета.Ruвчера в 12:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон

Александр Масляков прикупил особняк с семью унитазами

Вести.UZвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
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Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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Шоу-бизнес

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Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Футбол

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Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

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Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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Экономика

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В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:54
Баскетбол

Нандо Де Коло подписал контракт с турецким «Фенербахче»

Бывший игрок баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло ушел в стан одного из главных конкурентов по Евролиге - «Фенербахче».
Обновлено в 04:11
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
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В Петербурге началось прощание с подводниками

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В России намерены создать конкурента «Википедии»

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Обновлено вчера в 20:26
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
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Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
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«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
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Военнослужащим и полицейским повысят оклады

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Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

Обновлено в 02:50
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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