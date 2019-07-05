Общество
Александр Масляков купил элитный особняк по соседству с РотенбергамиBimru.ru вчера в 11:55
Новая недвижимость Масляковых располагается в одном из элитных регионов Подмосковья. Среди новых соседей Александра Маслякова – миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги. Их роскошный дворцовый комплекс располагается всего в нескольких минутах ходьбы от дома Масляковых.
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Фамильное имение в английском стиле для князей Масляковых. Ведущий КВН купил дом за 370 миллионов
Аргументы неделивчера в 09:48
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа
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Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Экономика
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Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
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Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
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Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Шоу-бизнес
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Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
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Общество
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Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской Neste
В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
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Нандо Де Коло подписал контракт с турецким «Фенербахче»
Бывший игрок баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло ушел в стан одного из главных конкурентов по Евролиге - «Фенербахче».
Обновлено в 04:11
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
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Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
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В Петербурге началось прощание с подводниками
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика
«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест
Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
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В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
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Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06