Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

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