Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через судREGNUM 16:56
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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с чего всё началось
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».Super.ru09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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