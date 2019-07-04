Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через судREGNUM 16:56

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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с чего всё началось

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Super.ru09:46

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СМИ: у Маслякова забирают права на КВН

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Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Super.ru09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон

У Маслякова отбирают «ворованный» КВН

Вести.UZ14:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

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Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

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Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
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