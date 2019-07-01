Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через судREGNUM 16:56
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».Super.ru09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 17:30
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы
Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series
Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской
Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей
Обновлено в 17:21
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Политика
Утвержден новый состав руководства Европарламента
После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 16:58
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено в 05:19
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Обновлено в 11:20
Происшествия
Тела только четверых моряков извлекли из подлодки
С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26