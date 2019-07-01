Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через судREGNUM 16:56

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Читать в источнике
с чего всё началось

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Super.ru09:46

Подробнее о событии

Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

Super.ru09:46

Создатели КВН хотят отнять программу у Маслякова

News.ru15:50

СМИ: у Маслякова забирают права на КВН

URA.Ru10:57

КВН без Маслякова?: Против ведущего начата судебная тяжба

Царьград12:29

Фирма обжаловала в суде признание знака КВН общеизвестным в РФ на структуру Маслякова

РАПСИ11:12

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Газета.Ru10:17

Признание товарного знака КВН за структурой Маслякова обжаловали в суде

РБК17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон

У Маслякова отбирают «ворованный» КВН

Вести.UZ14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Обновлено в 13:48
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы

Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series

Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской

Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Политика

Утвержден новый состав руководства Европарламента

После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Обновлено в 16:58
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Происшествия

После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство

Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Наука

Все популярные мифы о кофе, чае и какао

Обновлено в 05:19
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери

Обновлено в 05:22
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Обновлено в 11:20
Происшествия

Тела только четверых моряков извлекли из подлодки

С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Масляков
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК». С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное