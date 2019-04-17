У Мамаева в СИЗО воспалился глазНева Спорт 13:11

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у его подзащитного возникла инфекция на глазу. Об этом Бушманов рассказал журналистам после очередного заседания Пресненского суда города Москвы. Слова адвоката цитирует Спорт-Экспресс.

У Мамаева в СИЗО воспалился глаз

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