Экономика
У «Магнита» снова поменялся гендиректорRostov gazeta вчера в 08:13
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает должность по причине имеющихся разногласий с советом директоров относительно бизнес-стратегии.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Транспорт
Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля
В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России
Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Донбассе
Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 04:00
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:26
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Авто
Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault
Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution дебютировал в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.
Обновлено в 04:56
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП
В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Обновлено в 04:16
Политика
Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням»
США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.
Обновлено в 04:54
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Футбол
МЮ прекратил борьбу за Магуайра, которого «Лестер» оценил в £ 100 млн
МЮ был готов заплатить "Лестеру" около £ 60 млн. Ранее сообщалось, что Магуайр близок к переходу в "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:54
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Общество
Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Кино
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов
Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.
Обновлено в 05:16