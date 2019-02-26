Футбол
У «МЮ» перед матчем с «Кристал Пэлас» травмировано 10 игроковСпорт-Экспресс 06:20
"Манчестер Юнайтед" испытывает кадровые проблемы перед матчем чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Как сообщает Goal, из-за травм клуб потерял сразу десять игроков.
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Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 06:45
Экономика
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублей
Компания «Аэрофлот» с 4 марта повысит топливный сбор на 200 рублей.
Обновлено в 07:30
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Вдова Малашенко сообщила, что его смерть могла быть насильственной
"Есть подозрения, в Испании ведется расследование", - сказала Рынска, отвечая на вопрос, есть ли подозрения в насильственной смерти Малашеко.
Обновлено в 02:35
Общество
Умерла супермодель 1990-х Ольга Пантюшенкова
В Петербурге скончалась Ольга Пантюшенкова — российская модель, получившая мировую известность в 1990-е годы.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о стажировке в Европарламенте своей дочери Елизаветы.
Обновлено в 05:52
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Общество
В 2018 году российские приставы взыскали с должников 676 млрд рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России в 2018 году взыскала с должников 676 млрд рублей, из них 35% - в бюджет.
Обновлено в 07:38
Общество
По Москве проехали ракетные комплексы «Ярс»
В ночь на вторник, 26 февраля, российские стратегические ракетные комплексы "Ярс" проделали путь от города Тейково в Ивановской области до подмосковной деревни Алабино.
Обновлено в 06:37
Музыка
Организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с Maruv
Европейский вещательный союз прокомментировал отказ певицы Maruv представлять Украину на Евровидении в 2019 году.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Политика
Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане
Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".
Обновлено в 05:23
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с «Томагавками»
Американский ракетный эсминец USS Gravely (DDG-107) миновал пролив Большой Бельт и направляется вдоль германского побережья.
Обновлено в 07:04
Политика
Правительство утвердило изменения в работе спутниковых операторов
Правительство РФ утвердило изменения в правила работы операторов спутниковой связи, использующих иностранные спутниковые системы, говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник.
Обновлено в 06:57
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Аудитор рассказала о нарушениях в бухгалтерии «Седьмой студии»
Генидиректора компании «Финна+», аудитор Ирина Лунина рассказала в Мещанском суде о нарушениях, которые были выявлены во время проверки бухгалтерии «Седьмой студии» в конце 2014-го — начала 2015 года.
Обновлено в 07:08
Политика
Британский посол сообщил, что Скрипали живы
Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте.
Обновлено в 02:56
Экономика
Путин оценил развитие проектов СПГ
О будущем проектов по сжиженному природному газу президент поговорил с председателем правления "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Двух подполковников приговорили к условным срокам за гибель солдата
Великоновгородский гарнизонный военный суд признал виновными начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии, подполковника Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона, подполковника Виктора Кривошеина в гибели рядового и ранении трех солдат-срочников.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Павла Грудинина лишили мандата депутата в Видном
«Буквально десять минут назад (бывшего - ред.) председателя совета депутатов города Видное Павла Грудинина лишили мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства, 11 депутатов проголосовали за лишение, один воздержался, один депутат выступил против», - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:20
Политика
Западные страны отклонили предложение РФ о расширении списков ОЗХО
Отмечается, что за российское предложение проголосовали 9 стран, а против "по надуманным причинам" выступили 20, еще 10 стран воздержались.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Обновлено в 05:31
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).
Обновлено в 00:08
Политика
Структуры Евгения Пригожина получили госконтрактов на 210 млрд рублей
В свою очередь издание The Bell оценило общую стоимость госконтрактов, которые достались фирмам Пригожина, в 150 млрд рублей.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Более 70 обысков проводится по делу Арашуковых
Следственный комитет проводит свыше 70 обысков в рамках расследования дела Арашуковых на Ставрополье, в Карачаево-Черкесской Республике и в Дагестане, в том числе на предприятиях-потребителях газа.
Обновлено в 07:37
Экономика
ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинской «дочки»
ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы умер в больнице
Один пострадавший в результате ДТП с автобусом на юге Москвы, произошедшего в понедельник, скончался в больнице, двое человек госпитализированы в состоянии средней тяжести и тяжелом, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы во вторник.
Обновлено в 06:02