У «МЮ» перед матчем с «Кристал Пэлас» травмировано 10 игроковСпорт-Экспресс 06:20

"Манчестер Юнайтед" испытывает кадровые проблемы перед матчем чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Как сообщает Goal, из-за травм клуб потерял сразу десять игроков.

У «МЮ» перед матчем с «Кристал Пэлас» травмировано 10 игроков

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