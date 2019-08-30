Футбол
Бомбардир.руУ Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны. Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ
Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
МИР 24 вчера в 13:34
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:38
Происшествия
СК опубликовал спецрепортаж об акциях протеста в Москве
Следственный комитет представил видеоролик, в котором рассказал о массовых беспорядках в Москве — кто становится их участниками и каковы причины нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Известия 05:46
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Экономика
Рост ВВП Индии замедлился до минимума с 2013 года
Рост ВВП замедлился пятый квартал подряд и составил 5% в апреле-июне. Это минимальные темпы роста с января-марта 2013 года.
Вести.Финанс 09:14
Финансы
Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,8822 руб.
Финмаркет вчера в 03:20
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Парму»
Итальянская «Парма» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармианом. Об этом сообщает Football Italia.
Чемпионат 02:35
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Энергетика
НОВАТЭК получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением
Дочка НОВАТЭКа – Арктик СПГ 1 выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Neftegaz.ru 08:30
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Политика
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения
Взгляд.ру 04:22
Технологии
В Lighting Network нашли уязвимости. Пользователям необходимо обновить ПО
Уязвимости в различных проектах Lightong Network могут привести к потере средств пользователей, заявил разработчик Расти Рассел.
РБК 07:01
Здоровье
ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Футбол
Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару.
Чемпионат 04:31
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43