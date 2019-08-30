Футбол
Бомбардир.руУ Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны. Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания.
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Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в эти трудные времена. Мы с тобой, мистер, все сил мира вам.
— Лионель Месси, аргентинский футболистСпорт-Экспресс 00:18
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Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Общество
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Политика
Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине
Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию.
РБК 01:05
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Гаджеты
Apple назначила дату презентации нового iPhone
Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.
Радиочастотный спектр 03:54
Армия и оружие
Трамп назвал следующей областью военных действий космос
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Культура
Дженнифер Лопес опубликовала «горячее» фото в образе стриптизёрши
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес исполнила одну из главных ролей в готовящейся к прокату криминальной кинокомедии о жизни клубных танцовщиц.
Московский Комсомолец 04:12
Хоккей
«Рязань» усилилась двукратным чемпионом мира
Двукратный чемпион мира (2009, 2012) не играл в хоккей больше года. Последним местом работы Жердева значился ХК «Тамбов».
Матч ТВ вчера в 11:51