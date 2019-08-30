Футбол

РБКРБКДочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Луиса Энрике скончалась в возрасте девяти лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается в Twitter Луиса Энрике.
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