Футбол

У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахиллаЧемпионат вчера в 20:44

У полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления хавбека не уточняются, ему предстоит перенести операцию. Ясно, что он не сможет сыграть в финале Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдёт 29 мая в Баку.
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У Лофтус-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Sports.ruвчера в 17:17

У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахилла

Чемпионатвчера в 20:44

Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия

Sport24.ruвчера в 20:00

«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-Чика

Soccer.ruвчера в 17:24

«Челси» подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Спорт-Экспрессвчера в 16:46

Игрок «Челси» Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы

РИА Новостивчера в 14:17

Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

Советский спорт00:29
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
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Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
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Футбол

Курбан Бердыев может взять паузу в карьере

Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»

Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Замглавы администрации президента Порошенко подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Экономика

Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I квартал снизилась на 7,7%, до 8,4 млрд руб

Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,7% и составила 8,42 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье

«Путь к здоровью»: онкопатруль начал работу в Тамбовском районе

Онкопатруль сегодня начал приём пациентов в Тамбовском районе.
Обновлено в 02:32
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Музыка

Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:43
Здоровье

Москвичей бесплатно проверят на гипертонию

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Политика

Рамзан Кадыров ответил на американские санкции против бойцов «Терека»

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:44
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