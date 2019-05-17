Футбол
У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахиллаЧемпионат вчера в 20:44
У полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления хавбека не уточняются, ему предстоит перенести операцию. Ясно, что он не сможет сыграть в финале Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдёт 29 мая в Баку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия
Sport24.ruвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Курбан Бердыев может взять паузу в карьере
Есть вероятность, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. Он готов взять паузу в тренерской карьере.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей
За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Замглавы администрации президента Порошенко подал в отставку
Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу
Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I квартал снизилась на 7,7%, до 8,4 млрд руб
Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,7% и составила 8,42 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в столице
В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Политика
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
«Путь к здоровью»: онкопатруль начал работу в Тамбовском районе
Онкопатруль сегодня начал приём пациентов в Тамбовском районе.
Обновлено в 02:32
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Здоровье
Москвичей бесплатно проверят на гипертонию
Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:44