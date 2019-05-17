Футбол

Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 02:43

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения. В товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» в Бостоне хавбек подвернул левую лодыжку, а после матча перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.
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Лофтус-Чик пожелал удачи «Челси» в финале Лиги Европы

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РИА Новостивчера в 14:17
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Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52
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Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
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По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
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Происшествия

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Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом поговорили про российское топливо и возможного создание его альтернативы.
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Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
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22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
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