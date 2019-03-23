Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ногиАктуальные Новости вчера в 02:12
Легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина снова попала в больницу. По информации ряда отечественных изданий, случилось это после романтического отдыха артистки за рубежом с Бари Алибасовым. У 80-летней знаменитости отказали ноги.
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с чего всё началось
После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги 80-летняя актриса опять попала в больницу. Вновь появились тревожные новости о здоровье народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.Экспресс газета22 марта в 06:13
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Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым
Дни.ру22 марта в 07:14
После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Экспресс газета22 марта в 06:13
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