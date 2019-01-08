Футбол
У Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ноги
У Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ногиЕвро-футбол.ру14:28
Полузащитник "Реала" Тони Кроос получил повреждение во время матча 18-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (0:2), информирует официальный сайт мадридского клуба. В ходе медобследования у немецкого хавбека был выявлен разрыв сухожилия приводящей мышцы левой ноги.
Евро-футбол.ру14:28
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Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
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Спорт
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Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
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Политика
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Администрация президента США Дональда Трампа изучает законность возможного введения в стране режима чрезвычайного положения для получения финансирования на строительство стены на южной границе государства.
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Происшествия
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В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
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Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 13:57
Кино
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Обновлено в 09:11
Происшествия
В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик
Труп австралийской актрисы и топ-модели Аннализы Браакензик был обнаружен в воскресенье днем в ее квартире в пригороде Сиднея.
Обновлено в 10:05
Политика
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Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
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Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
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Обновлено в 03:57
Происшествия
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Обновлено в 11:20
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГИЛ
США уничтожили 99% террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Обновлено в 20:51
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
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Шоу-бизнес
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