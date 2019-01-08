Футбол
У Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ноги
У Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ногиЕвро-футбол.рувчера в 14:28
Полузащитник "Реала" Тони Кроос получил повреждение во время матча 18-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" (0:2), информирует официальный сайт мадридского клуба. В ходе медобследования у немецкого хавбека был выявлен разрыв сухожилия приводящей мышцы левой ноги.
Евро-футбол.рувчера в 14:28
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