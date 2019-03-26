Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связиLenta.ru вчера в 04:41

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, кража вскрылась 25 марта.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Кражу обнаружили накануне, 25 марта.
РБКвчера в 06:06

Подробнее о событии

В Москве задержали рабочих, хотевших украсть кабель правительственной связи

РИА Новостивчера в 10:45

ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

РБКвчера в 10:55

ФСО и МВД пресекли попытку похищения кабеля правительственной связи близ Кремля

ТАССвчера в 10:23

Силовики пресекли попытку воровства у стен Кремля

News.ruвчера в 10:59

ФСО сообщила о задержании рабочих при попытке кражи кабеля правительственной связи

Коммерсантъвчера в 11:45

ФСО пресекла попытку хищения кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Москва 24вчера в 10:44

Пытавшихся украсть кабель правительственной связи в Москве рабочих задержали

Московский Комсомолецвчера в 11:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Кино

Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»

Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Отстраненного сенатора Арашукова проверят на вменяемость

Обвиняемого в убийствах отстраненного сенатора Рауфа Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Спорт

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Принц Гарри «изгнал» лучшего друга из-за Меган Маркл

Принц Гарри поссорился со своим другом детства Тома Инскипа из-за женитьбы на герцогине Сассекской Меган Маркл.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»

Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены, чтобы заботиться о семье

Кумир тинейджеров, 25-летний поп-певец Джастин Бибер расстроил своих поклонников, объявив о тайм-ауте в музыкальной карьере ради роли мужа и отца.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное