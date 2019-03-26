Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связиLenta.ru 04:41
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, кража вскрылась 25 марта.
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с чего всё началось
Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Кражу обнаружили накануне, 25 марта.РБК06:06
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Пытавшихся украсть кабель правительственной связи в Москве рабочих задержали
Московский Комсомолец11:06
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
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