Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связиLenta.ru 04:41

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, кража вскрылась 25 марта.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Кражу обнаружили накануне, 25 марта.
РБК06:06

Подробнее о событии

В Москве задержали рабочих, хотевших украсть кабель правительственной связи

РИА Новости10:45

ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

РБК10:55

ФСО и МВД пресекли попытку похищения кабеля правительственной связи близ Кремля

ТАСС10:23

Силовики пресекли попытку воровства у стен Кремля

News.ru10:59

ФСО сообщила о задержании рабочих при попытке кражи кабеля правительственной связи

Коммерсантъ11:45

ФСО пресекла попытку хищения кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Москва 2410:44

Пытавшихся украсть кабель правительственной связи в Москве рабочих задержали

Московский Комсомолец11:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено в 14:35
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Кино

Патрику Зюскинду исполнилось 70

Немецкий писатель Патрик Зюскинд отмечает 70-летие. Его роман «Парфюмер» стал одним из самых узнаваемых произведений современной литературы.
Обновлено в 07:59
Здоровье

В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу

Обновлено в 00:52
Кино

«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel

Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
Обновлено в 08:02
Общество

Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня

Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники

В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.
Обновлено в 20:02
Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено в 13:38
Общество

Смирныховцы рассказали об обидах на власть депутату Госдумы Корниенко

Обновлено в 20:35
Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Экономика

Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости

Минтруд может предложить дополнительные меры по поддержке рождаемости, которая продолжает снижаться, несмотря на меры демографической политики правительства.
Обновлено в 10:10
Политика

Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit

Правительство Великобритании не будет отменять действие статьи 50 Лиссабонского договора, применение которой запустило Brexit, и намерено продолжить работу над выходом из Европейского союза, соответствующее заявление кабинета опубликовано на сайте британского парламента.
Обновлено в 19:27
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Наука

Физики построили первый универсальный генератор запутанных фотонов

Китайские физики построили первый генератор запутанных фотонов, который удовлетворяет четырем ключевым критериям: работает только «по требованию», создает фотоны с высокой степенью запутанности, неразличимости и эффективности.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Политика

Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои

В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное